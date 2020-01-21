الرياض: اعتماد آلية وضوابط قبول المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام القادم

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ضوابط وآلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1442هـ. وأوضح مدير تعليم الرياض، حمد الوهيبي، أن جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة والأجنبية المطبقة للبرامج الدولية ملزمة بتطبيق إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، كما ورد في دليل القبول والتسجيل. وبحسب مدير الاختبارات والقبول، أيمن الركبان، فإن الطلاب والطالبات الذين يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي، هم من أكملوا ست سنوات مع بدء الدراسة أو أقل بـ90 يوماً، كما يتم قبول من تقل أعمارهم عن ذلك بحد أقصى 180يومًا، شرط حصول الطالب أو الطالبة على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية.

وأبان الركبان أن التسجيل يكون عن طريق أولياء الأمور عبر نظام نور، لكن هناك حالات يتم تسجيلها عن طريق قائد المدرسة، منها عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل، الطالب من أم سعودية، والطلاب الخليجيون وطلاب الرعاية الاجتماعية، والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والمتجاوزون لسن 11 عاماً. كما يكون التسجيل عن طريق قائد المدرسة لطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول، والطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180يومًا من الحاصلين على شهادات من روضة أجنبية أو مطبقة للبرامج الدولية أو روضات خارج المملكة.

وعن مواعيد وفترت تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول في نظام نور، أوضحت مديرة الاختبارات والقبول هدى الدوسري أنها موزعة بالشكل التالي:

– الطلاب السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والطلاب السعوديون وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية بداية من 24/5/1441هـ.

– الطلاب السعوديون وأبناء السعوديات في المدارس الحكومية بداية من 27/6/1441هـ.

– الطلاب غير السعوديين ممن يعاملون معاملة المواطنين من حاملي البطاقات ذات الخمس سنوات وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي والجالية اليمنية والدبلوماسيين بداية من 27/7/1441هـ.

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– الطلاب غير السعوديين ممن يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي بداية من 16/8/1441هــ.

– الطلاب غير السعوديين الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص بتاريخ 5/9/1441هـ.

– الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا من خريجي الروضات الحكومية والأهلية من جميع الجنسيات يبدأ بتاريخ 10/10 /1441هــ.

– خريجو روضات المدارس الأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية وخريجو الروضات خارج المملكة بتاريخ 20/12 /1441هــ.

وأشارت الدوسري إلى أن فترات التسجيل مستمرة لجميع الطلاب والطالبات حتى اكتمال المقاعد الشاغرة أو انتهاء موعد التسجيل المقرر بتاريخ 3/2/1442هـ، عدا تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية فينتهي بتاريخ 26 /6 /1441هـ.