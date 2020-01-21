اختفاء “مفاجئ” لقناة بداية.. وتوقف البث على “يوتيوب”

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل، مساء اليوم الثلاثاء، صور تفيد وقف بث قناة “بداية” عبر الأقمار الصناعية، وكذلك البث المباشر عبر موقع “يوتيوب”.

ولم يتضح حتى الآن سبب هذا التوقف، وهل هو راجع لأسباب تقنية، أم قرار من إدارة القناة بوقف البث. وكانت قناة “بداية” عادت للبث مجددًا، منتصف سبتمبر الماضي، بعد نحو عام ونصف العام من التوقف بقرار من وزارة الإعلام كإجراء عقابي جاء بعد انتقادات لاذعة طالت القائمين على القناة بسبب إبلاغهم أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.