تداول نشطاء عبر مواقع التواصل، مساء اليوم الثلاثاء، صور تفيد وقف بث قناة “بداية” عبر الأقمار الصناعية، وكذلك البث المباشر عبر موقع “يوتيوب”.
ولم يتضح حتى الآن سبب هذا التوقف، وهل هو راجع لأسباب تقنية، أم قرار من إدارة القناة بوقف البث. وكانت قناة “بداية” عادت للبث مجددًا، منتصف سبتمبر الماضي، بعد نحو عام ونصف العام من التوقف بقرار من وزارة الإعلام كإجراء عقابي جاء بعد انتقادات لاذعة طالت القائمين على القناة بسبب إبلاغهم أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء “مفاجئ” لقناة بداية.. وتوقف البث على “يوتيوب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.