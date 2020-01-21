“وزير المالية” من دافوس .. هذا ما ستفعله المملكة بحصيلة بيع “أرامكو”

قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستضخ حصيلة الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو السعودية في الاقتصاد المحلي على مدار بضع سنوات، بما في ذلك تعزيز الصناعة العسكرية المحلية. وأضاف الجدعان في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: “إن هناك “جهودا جادة” لتهدئة الخصومة بين واشنطن وطهران بعد مقتل قائد عسكري إيراني بارز في ضربة جوية أمريكية ورد إيران بهجمات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق”. وفقا لـ”رويترز”

وتابع : “أنه بعد تلقي خزائن صندوق الاستثمارات العامة حوالي 30 مليار دولار من طرح محلي لأسهم أرامكو الشهر الماضي ستتلقى قطاعات الاقتصاد دعما في رأس المال”. وتوقع وزير المالية مزيداً من التعافي لأسعار النفط في 2020 بفعل طلب قوي وخفض الإنتاج وانحسار التوترات التجارية. وأكمل: “إذا قرأت التاريخ، فنحن في هذه المنطقة تمكنا من اجتياز أوضاع جيوسياسية أسوأ، بما في ذلك حروب فعلية وحقيقية، واختتم بقوله “علينا أن نركز في السعودية على الاقتصاد والإصلاح… نؤمن بقوة بأن النزاعات لا يمكن حلها إلا بالحوار”.