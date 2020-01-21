شهدت محافظات عدة بالباحة ضبابًا من كثيف إلى متوسط، شمل مدينة الباحة ومحافظات المندق وبني حسن وبلجرشي. وتفصيلاً، شهدت عقبة الملك فهد أمطارًا خفيفة، فيما انتشر رجال المرور في الشوارع والميادين والمواقع المزدحمة. وأهاب مرور الباحة بسائقي المركبات لاتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضباب كثيف على الباحة.. والمرور يطالب قائدي المركبات بالحيطة والحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.