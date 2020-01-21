الجبير لـ”البرلمان الأوروبي”: نحن دولة ذات سيادة ولا نقبل أن تحاضروا علينا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي “نحن دولة ذات سيادة ولا نقبل أن تحاضروا علينا” وتابع “معلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات”. وتابع الجبير “توقفوا عن انتقاد قضائنا لسنا دولة من دول جمهوريات الموز”، مشيرا إلى أن دوور أوروبا مهم في المنطقة اقتصاديا وعسكريا. وأضاف “نواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه”، لافتا إلى أن المملكة تلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب.

وأشار إلى أن إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم،مبينا أن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات نظام طهران. وقال الجبير “نتمنى على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب”. وفيما يخص الملف اليمني، قال الجبير إن السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن، موضحًا أن ميليشيات الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية، مؤكدا أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك وأن ميليشيات الحوثي ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني.