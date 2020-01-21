بدء التسجيل في “الصينية” هذا الأسبوع.. وهذا سبب عدم إدراجها للبنات!

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم العام ، ابتسام الشهري، في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إن الوزارة ستبدأ بتدريس اللغة الصينية في عدد من مدارس المملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري، عن تفاصيل الخطوة الجديدة قائلة:”تبدأ وزارة التعليم مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات”

وفي وقت لاحق بينت في مداخلة لبرنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية أن إدراج اللغة الصينية سيكون في المرحلة الأولى للصف الثاني ثانوي ويبدأ تسجيل الطلاب الراغبين في دراسة اللغة الصينية خلال هذا الأسبوع، حيث تدرس كمادة اختيارية بنظام الساعات وتعامل كأي مادة من مواد نظام المقررات.

وأكدت أن وزارة التعليم بعد أن تلقت التوجيه الكريم بدأت بالعمل وفق منهجية علمية حيث قامت بإعداد خطة شاملة متدرجة لإدراج اللغة الصينية لمناهجها لتبدأ في الفصل الحالي في 8 مدارس ثانوية بنظام المقررات 4 في الرياض و2 جدة و2 في المنطقة الشرقية.

وحول التوسع في تطبيق التجربة على جميع المدارس السعودية قالت “الشهري” بناء عل تقييم تجربة المرحلة الأولى سيتم تحديد مستوى التوسع في التطبيق على جميع الثانويات.

وأشارت إلى أنه في المرحلة الحالية اشترطنا أن يكون المعلم سعودياً، وبمجرد الإعلان تقدم عدد من المعلمين السعوديين ولم يتقدم أي معلمات لتدريس للبنات، لكن إن شاء الله السنة القادمة سيكون هناك اهتمام بإدراج اللغة الصينية في مدارس البنات.

وأضافت أنه تم تدريب المعلمين على آلية التطبيق وتبليغ المدارس التي سيتم إدراج اللغة الصينية بها، مشيرة إلى أن إدراج اللغة الصينية دليل ثقافي وتعليمي وحضاري جديد على عمق علاقات الصداقة بين حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين، وهي تتويج للجهود التي يبذلها سمو ولي العهد في تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والصين، كما تحدث ولي العهد أن اللغة الصينية هي لغة المستقبل “.

