الملك يؤدي صلاة الميت على بندر بن محمد



أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، رحمه الله. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر. كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد الأمير سلمان بن بندر بن محمد، والأمير سلطان بن بندر بن محمد. وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين على الفقيد، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء والوزراء. وعقب الصلاة تقبل خادم الحرمين الشريفين العزاء والمواساة من الأمر والعلماء والمشايخ، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

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