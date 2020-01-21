الفيصل يفتتح مدينة السيارات بالعاصمة المقدسة

افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مشروع مدينة السيارات في العكيشية جنوب العاصمة المقدسة، التي تقع على مساحة تتجاوز 4.5 ملايين متر مربع، وتضم ورشا ومعارض وعددا من الخدمات المتنوعة الأخرى.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن مدينة السيارات التي تحوي جميع الأنشطة المتعلقة بالمركبات، منها منطقة الوكالات، ومنطقة المعارض الجديدة والمستعملة، ومنطقة الورش، ومنطقة مراكز الصيانة، ومنطقة الحراج، ومنطقة شركات النقل، ومنطقة شركات التأجير، ومنطقة محلات زينة السيارات، ومنطقة محلات قطع الغيار، ومنطقة التشليح، ومنطقة القرية العمالية، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى مثل مركز الشرطة، والبنوك، والمستوصفات، والمطاعم، والمساجد، والحدائق.

منطقة المعارض

تحتوي على وكالات السيارات وعلى معارض وصالات عرض للسيارات المستعملة والجديدة وحراج السيارات، كما تحتوي على منطقة تجارية للخدمات وشركات تأجير السيارات ومحطات الوقود، وتقع المنطقة على مساحة 522 ألف م2، وتشمل 300 معرضا و30 معرضا للتوكيل و65 محلا تجاريا ومسجدين ومحطتين.

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وتنقسم المنطقة الثانية «الورش» إلى خمس مراحل، أربعة منها تحتوي على مراكز الصيانة لوكلاء السيارات وعلى مراكز الصيانة الكبرى والورش، كما تحتوي المرحلة الخامسة على منطقة تجارية لمحلات قطع الغيار والخدمات، وتقع المنطقة على مساحة 800 ألف م2، تتضمن 1800 ورشة، 1531 محلاً تجارياً، 3 محطات، 86 مركزًا للصيانة، 5 مساجد، مركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرا لإصدار تراخيص البلدية.

القرية العمالية

تحوي المنطقة الثالثة بمدينة السيارات (التشليح - المعدات الثقيلة - النقليات – المستودعات)، وتحتوي على محلات قطع غيار المستعمل (التشليح ) وبيع المعدات الثقيلة وشركات نقل السيارات، إضافة إلى الفحص الدوري ومدرسة تعليم قيادة السيارات، وتقع على مساحة تقدر بـ 900 ألف م2، تشمل 64 معرضا للمعدات الثقيلة، و82 معرضا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، فيما تتكون المنطقة الرابعة (القرية العمالية) الواقعة على مساحة 400 ألف م2 من عدة مجمعات سكنية للعمالة مصممة بمعايير حضارية، ويحتوي كل مجمع على عمائر سكنية ومنطقة ترفيهية ومطعم ومصلى.