عاصفة ثلجية مرتقبة على طريف

يتوقع خبراء الطقس قدوم عاصفة ثلجية مساء اليوم إلى محافظة طريف، والتي قادمة عبر أجواء أوروبا الشرقية، بعد أن اكتسبت قوة إضافية في مسارها قبل وصولها إلى مناطق البحر المتوسط. ومن المنتظر أن تصاحبها حال وصولها أمطار غزيرة ورياح قوية إلى نشطة السرعة، قبل أن تتحول بعد ذلك إلى كتلة هوائية باردة.

ثلوج الأردن

وكانت العواصف الثلجية قد ضربت اليوم مناطق واسعة في الأردن، فيما تأثرت مناطق شمال المملكة بتلك الموجة الباردة، إذ شهدت طريف منذ صباح اليوم حالة مطرية متوسطة وأجواء باردة، الأمر الذي سارعت معه المدارس بالمحافظة إلى إلغاء الطابور الصباحي، نظرا لبرودة الأجواء وتجنبا لتعرض الطلاب للبرد.

صفر مئوية

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وصلت درجة الحرارة في محافظة طريف إلى 5 درجات وقت الظهيرة، فيما ينتظر أن تلامس الصفر المئوية ليلا، ويأتي الزائر الأبيض المنتظر على شكل عاصفة اعتيادية في إطلالته، وليست استثنائية في المنطقة الشمالية، إذ كانت الثلوج حاضرة خلال السنوات الماضية وبسماكة متفاوتة من عام إلى آخر وفي مناطق متفرقة، وصلت ذروة ارتفاعه بطريف قبل 5 سنوات.

الأرصاد الجوية

أكد موقع الأرصاد الجوية لاحتمالية أن تساقط الثلوج على محافظة طريف مساء اليوم سيبدأ من الساعة الـ23:00 وحتى الـ07:00 صباحا، تصحبها كتلة هوائية باردة.