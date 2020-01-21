أمير الباحة يعمل على تطوير وتلبية متطلبات أهالي قطاع تهامة

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن قطاع تهامة هي من أهم ما أعمل عليه الآن لتطويره وتلبية متطلبات الأهالي. وقال خلال حفل الاستقبال الخاص بأهالي ومشايخ تهامة الذي أقيم أمس بحديقة الفرشة في محافظة قلوة، الذي يأتي في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة بتهامة: «إخواني وأبنائي بالقطاع التهامي من منطقتنا الغالية ‏أرحب فيكم أجمل ترحيب في حفل الاستقبال الخاص بكم، تهامة هي من تؤرقني ‏ليلا ونهارا، وأتمنى دائما أن تكون طلباتكم مجابة، ‏وأن تكون تهامة كما نريدها نحن وكما خطط لها».

وأضاف: «أعدكم بأن يكون عملنا على قدم وساق والتركيز على هذه المنطقة الغالية من منطقتنا منطقة تهامة ومساواتها بجميع مناطق المملكة وجميع محافظاتها وجميع قطاعتها التي يشملها التطور ‏بما فيها تهامة»، مؤكدا بأن تهامة تحتاج إلى الكثير، واعدا بتلبية جميع متطلبات الأهالي.

من جانب آخر، وقف الأمير حسام على عدد من الأكشاك والمظلات الجمالية التي نفذتها أمانة منطقة الباحة في مساحة واقعة في منتصف طريق الملك فهد «عقبة الباحة» الرابط بين مدينة الباحة ومحافظة المخواة في القطاع التهامي، التي تم ترقيمها وتهيئتها لشباب ريادة الأعمال من أبناء منطقة الباحة.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن تلك الأكشاك تمت إتاحتها بقيم إيجارية رمزية وبعقود مؤقتة، وكذلك إصدار التراخيص الصحية لها ومراقبة المشروبات والأطعمة والمنتجات التي تقدمها، مفيدا بأنه تم إنشاء 13 كشكا ومظلة جمالية وممرات مشاة وأرصفة ومصلى ومواقف طولية للسيارات على مساحة بلغت 1000 متر مربع، وعدد 9 أعمدة ديكورية و16 سارية وأعلام وطنية بقواعدها.

وبين أنه تم تنفيذ ممشى بطول 100 متر طولي وبعرض مترين ونصف المتر وأرصفة بمساحة 660 مترا مربعا، وعدد 4 كشافات إضاءة ديكورية، وكذلك إنشاء تكسية حجرية بمساحة 40 مترا مربعا وتجهيز مصلى مكشوف بمساحة 32 مترا مربعا وتزويد الموقع بحاويات للنظافة بأشكال جمالية.