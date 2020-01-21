السعودية اليوم / الأمم المتحدة تؤكد أن الصحة حق للجميع وتطالب الدول بضمان الرعاية الصحية



الأمم المتحدة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

طالب برنامج الأمم المتحدة المشترك لفايروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، في بيان اليوم حكومات الدول بضمان الحق في الحصول على الرعاية الصحية من خلال منح الأولوية للاستثمارات العامة في الصحة.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفايروس نقص المناعة ويني بيانيما " إن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يلقي بظلال ثقيلة على الفقراء، ومن غير المقبول أن الأثرياء والشركات الكبيرة يتجنبون دفع الضرائب بينما يدفع الأشخاص العاديون الثمن بسبب مرضهم".

وأضافت " أنه في العقد المقبل، يمكن القضاء على "الإيدز" كتهديد للصحة العامة والتوصل إلى تغطية عالمية للصحة"، داعية الحكومات إلى تقديم رعاية صحية جيدة مدعومة بتمويل حكومي وضمان حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة المشترك لفايروس "الإيدز" على قيادة العالم للقضاء على الإصابات الجديدة بفيروس "الإيدز" والقضاء على التمييز، ولكن بحسب البرنامج فإن كل أسبوع، تصاب 6000 امرأة بالفيروس، وفي عام 2018، سُجلت 1.7 مليون إصابة جديدة بالإيدز ولا يزال 15 مليون شخص بانتظار العلاج.

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