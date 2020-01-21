

جدة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير ، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر ، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض .

وأضاف الغامدي أن المقيم ضبط بحوزته ( 253 ) بطاقة مزورة لهوية مقيم ،ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة بإلاضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة ، وأوقف واتخذت جميع الإجراءات النظامية بحقه .

// للصحف فقط // // انتهى //

21:36ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية تورط بجرائم تزوير هوية مقيم وبيعها // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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