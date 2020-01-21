السعودية اليوم / الشيخ العيسى يرأس وفدًا إسلاميًا لزيارة عدد من مواقع الإبادة الجماعية في البوسنة وبولندا



مكة المكرمة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

يقوم معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى برئاسة وفد إسلامي رفيع المستوى من علماء العالم الإسلامي من مختلف المذاهب مصحوباً بقيادات دينية من عدد من أتباع الأديان بزيارة إلى موقع الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك ومعسكر الإبادة الجماعية في أوشفيتز ببولندا؛ ضمن جولة دولية في عدد من المواقع التي تعرضت للظلم والاضطهاد، وذلك للتأكيد على التنديد بتلك الجرائم البشعة دون استثناء أيٍّ منها؛ فالمسلمون ينددون بكل عمل إجرامي أياً كان مصدره وعلى أي كان ضرره وأثره، وأن هذه هي قيم الإسلام، وسيُعَبِّر عن ذلك جمع غفير من القيادات الإسلامية من كبار العلماء الذين سيقومون بتلك الزيارات، والتأكيد كذلك على أن الموقف الإسلامي لا يحمل سوى قيمه الرفيعة المجردة، ليُعبّر عن عدالة الإسلام مع الجميع وأنه دين رحمة وإنصاف وأنه ضد كل ممارسات الشر وأن هذا الموقف لا يقتصر على داخله الإسلامي فقط، بل يشمل الجميع فعدالة الإسلام ورحمته عامة.

وقد قامت رابطة العالم الإسلامي بمشاركة عدد غفير من كبار العلماء المسلمين بجهود متعددة موضحة عدالة الإسلام في مواقفه ذات الصلة وذلك في عدة زيارات ولقاءات ومبادرات وتصريحات وهو ما جعل الآخرين يعبرون عن ثقتهم بقيم الإسلام منعكساً على الصورة الذهنية الإيجابية المستحقة عن الإسلام والمسلمين في مواجهة كافة أشكال التطرف والتجني.

// انتهى //

21:27ت م

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