السعودية اليوم / الجيش البوركيني يقتل إرهابيين اثنين في إقليم الساحل



واغادوغو 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

تمكن الجيش البوركيني اليوم من قتل إرهابيين اثنين في بلدة سالموسي بمقاطعة أودالان الواقعة في إقليم الساحل البوركيني.

وأفاد مصدر أمني بوركيني أن الجيش تمكن من فرض السيطرة على المقاطعة التي تتعرض لهجمات إرهابية بين الحين والآخر.

وكانت بوركينا فاسو قد طالبت مؤخراً المجتمع الدولي بدعم عاجل من أجل وقف تقدم الجماعات الإرهابية في البلاد، في خضم تصاعد وتيرة الهجمات التي يشنها الإرهابيون في أجزاء واسعة من إقليم الساحل.

وتتعرض تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لهجمات إرهابية مستمرة منذ أبريل 2015، مع ارتفاع مطرد في وتيرة العنف .

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21:08ت م

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