السعودية اليوم / تعليم جازان ينظم التصفيات المحلية للأولمبياد الوطني للروبوت "الفيرست ليقو FLL"



جيزان 26 جمادى الأولى 1441 الموافق 21 يناير 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً بإدارة نشاط الطالبات اليوم التصفيات المحلية لأولمبياد الروبوت الوطني مسار " الفيرست ليقو FLL" بمشاركة تسع مدارس يمثلها أكثر من 27 طالبة من مختلف مكاتب التعليم التابعة للإدارة وذلك بمقر المدارس الأهلية للبنات بمدينة جازان .

وبينت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم جازان إشراق ولي أن المسابقة هدفت إلى تشجيع الطلاب والطالبات للاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا وبناء المعرفة والابتكار وتنمية المهارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ،متمنية أن تحقق المسابقة أهدافها .

من جانبها أوضحت منسقة مشروع الأولمبياد منى حدادي أن مسابقة الروبوت من المسابقات العلمية التنافسية الجماعية التي تنفذ سنوياً ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات متعددة ( مدرسي،محلي،وطني) لطلبة التعليم العام، يمر فيها المتسابق بمراحل تحكيمية عدة حيث تعتمد على أساس التنافس في التصميم والبرمجة والتحكم في الروبوت بالإضافة إلى إكسابهم خبرة تمهد المشاركة في المحافل الدولية .

وشهدت التصفيات منافسة قوية بين الفرق المشاركة ، ‬ومع ختام التصفيات أعلنت لجنة التحكيم نتائج التصفيات المحلية بحصول فريق مدرسة أجيال المعرفة العالمية على المركز الأول وحقق فريق المتوسطة الرابعة بأبوعريش المركز الثاني ، والمتوسطة الثانية بأبوعريش المركز الثالث، فيما حققت المتوسطة الثانية بجازان جائزة العمل الجماعي، وحصلت متوسطة إسكان رمادة على جائزة أفضل مشروع، كما حققت متوسطة المنجارة جائزة أفضل تصميم وبرمجة .

// انتهى //

20:43ت م

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