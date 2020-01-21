السعودية | ثلوج وصقيع ودرجات حرارة دون الصفر بداية من غداً

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تضرب ظاهرة الصقيع متوقع معظم الشمال وأجزاء من وسط وشمال الوسطى، لبضعة أيام ابتداءً من يوم غد.

ونشر المسند خريطة درجة الحرارة عند الساعة 6 فجرًا لأيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.

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وقال المسند في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء: لاحظ خريطة تموضع الصفر المئوي، بينما ظاهرة الصقيع متوقع أن تضرب معظم الشمال وأجزاء من وسط وشمال الوسطى، لبضعة أيام ابتداءً من يوم غد.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة غدا ، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، ومرتفعات مناطق عسير، وجازان ونجران.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، يتوقع تساقط الثلوج الخفيفة عليها، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة .