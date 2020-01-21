شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون لإدارة الطوارئ» يستعرض نظم الإنذار المبكر والان نبدء بالتفاصيل

شارك مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في البرنامج التدريبي الخاص الذي نظمته جمعية الهلال الأحمر الكويتي بصفة خاصة لمنتسبي المركز، ويعتبر هذا البرنامج هو أول تعاون تدريبي تخصصي بين الجانبان للاستفادة من الخبرات ونقلها لمنتسبي المركز.

وشارك عشرة مشاركين من منتسبي المركز في الدفعة الأولى من دورات البرنامج، الذي انعقد، أمس الإثنين، في دولة الكويت، ضمن ورشة العمل التدريبية في إدارة الكوارث ونظم الإنذار المبكر.

وتضمن البرنامج عدة محاور تعرف المشاركين من خلالها على مفهوم إدارة الأزمات والكوارث، وتقييم الاحتياجات الإنسانية، والتعرف على نظم الإنذار المبكر، ومبادئ إطار عمل سنداي والإعلام ودوره في إدارة الأزمات.