الجبير للبرلمان الأوروبي: توقفوا عن انتقادنا فلسنا جمهورية الموز

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن علاقة المملكة مع تركيا قائمة، ولكن الرياض تتحفظ على تدخلاتها في المنطقة.

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وأضاف الجبير موجهًا كلمته إلى البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء: نحن دولة ذات سيادة لا نقبل أن تحاضروا علينا؛ فمعلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات، فالسعودية لا تحكم بالإعدام على من هم دون 18 سنة.

وتابع الجبير: توقفوا عن انتقاد قضائنا لسنا دولة من دول جمهوريات الموز؛ فنحن نلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب، ولا نسمح بنشر الكراهية ونلاحق كل من يقوم بذلك.

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