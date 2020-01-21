- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم الجبير للبرلمان الأوروبي: توقفوا عن انتقادنا فلسنا جمهورية الموز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجبير للبرلمان الأوروبي: توقفوا عن انتقادنا فلسنا جمهورية الموز
قال: نحن دولة ذات سيادة لا نقبل أن تحاضروا علينا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن علاقة المملكة مع تركيا قائمة، ولكن الرياض تتحفظ على تدخلاتها في المنطقة.
وأضاف الجبير موجهًا كلمته إلى البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء: نحن دولة ذات سيادة لا نقبل أن تحاضروا علينا؛ فمعلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات، فالسعودية لا تحكم بالإعدام على من هم دون 18 سنة.
وتابع الجبير: توقفوا عن انتقاد قضائنا لسنا دولة من دول جمهوريات الموز؛ فنحن نلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب، ولا نسمح بنشر الكراهية ونلاحق كل من يقوم بذلك.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير للبرلمان الأوروبي: توقفوا عن انتقادنا فلسنا جمهورية الموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.