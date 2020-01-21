- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم مساعد وزير التعليم يقف على طلبات المبتعثين في سفير 2 بملحقية لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مساعد وزير التعليم يقف على طلبات المبتعثين في سفير 2 بملحقية لندن
لإنهاء جميع المشكلات التقنية والمالية والفنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وقف مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، على الجهود التي تبذلها الملحقية السعودية في بريطانيا؛ لإنجاز طلبات المبتعثين في نظام سفير 2، ووضع الحلول العاجلة لإنهاء جميع المشكلات التقنية والمالية والفنية، بما يضمن استكمال الطلبة المبتعثين لرحلتهم العلمية، وذلك بناءً على توجيهات وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ.
ورأس آل فهيد فريق الوزارة إلى لندن، مجتمعًا بأعضاء الملحقية السعودية في بريطانيا المعنيين بإدارة العمليات في برنامج سفير 2، حيث اطلع على جميع الخطوات التي تعمل اللجان الفنية على تنفيذها، والعمل على إغلاق كل الطلبات المفتوحة للمبتعثين والمبتعثات.
وكانت سفيرة المملكة لدى واشنطن، ريما بنت بندر، قد وجهت بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير 2، مؤكدةً الحرص على سرعة خدمة الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية.
جدير بالذكر أن سفير 2 هي بوابة خدمات إلكترونية من المفترض أن تقدم 88 خدمة، أُطلقت بديلة عن سفير 1 في 24 أكتوبر الماضي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد وزير التعليم يقف على طلبات المبتعثين في سفير 2 بملحقية لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.