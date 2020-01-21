مساعد وزير التعليم يقف على طلبات المبتعثين في سفير 2 بملحقية لندن

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقف مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، على الجهود التي تبذلها الملحقية السعودية في بريطانيا؛ لإنجاز طلبات المبتعثين في نظام سفير 2، ووضع الحلول العاجلة لإنهاء جميع المشكلات التقنية والمالية والفنية، بما يضمن استكمال الطلبة المبتعثين لرحلتهم العلمية، وذلك بناءً على توجيهات وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ.

ورأس آل فهيد فريق الوزارة إلى لندن، مجتمعًا بأعضاء الملحقية السعودية في بريطانيا المعنيين بإدارة العمليات في برنامج سفير 2، حيث اطلع على جميع الخطوات التي تعمل اللجان الفنية على تنفيذها، والعمل على إغلاق كل الطلبات المفتوحة للمبتعثين والمبتعثات.

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وكانت سفيرة المملكة لدى واشنطن، ريما بنت بندر، قد وجهت بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير 2، مؤكدةً الحرص على سرعة خدمة الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن سفير 2 هي بوابة خدمات إلكترونية من المفترض أن تقدم 88 خدمة، أُطلقت بديلة عن سفير 1 في 24 أكتوبر الماضي.

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