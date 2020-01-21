شكرا لقرائتكم خبر

مدينة السيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل لدى افتتاحه مشروع مدينة السيارات في العكيشية جنوب العاصمة المقدسة، والتي تقع على مساحة تتجاوز الـ4.5 ملايين متر مربع، وتضم 300 معرض و1800 ورشة.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر مدينة السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.