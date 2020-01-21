السعودية | وزير الخارجية ووزير الاقتصاد والتخطيط يلتقيان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:26 مساءً, 21 يناير 2020 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله وزير الخارجية ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، في مدينة دافوس السويسرية اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD السيد آنجيل جوريا.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

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