شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والاتحاد الأوروبي يبحثان مجالات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

‏‏التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم ، عضو البرلمان الأوروبي من مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعي توماس زيشوفسكي.

‏وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

‏‏حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.