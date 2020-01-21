شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والاتحاد الأوروبي يبحثان مجالات التعاون والان نبدء بالتفاصيل
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم ، عضو البرلمان الأوروبي من مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعي توماس زيشوفسكي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة والاتحاد الأوروبي يبحثان مجالات التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.