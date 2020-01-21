شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمنزل في صبيا دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أخمد الدفاع المدني بصبيا حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بقرية الملحا، بسبب التماس كهربائي في جهاز التكييف، دون وقوع إصابات. وتلقى الدفاع المدني بلاغًا بالحريق، اليوم، وانتقل على الفور إلى الموقع، وبدأ فى التعامل معه حتى تمكن من إخماده، وتأمين الموقع كاملاً.

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