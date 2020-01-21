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شكرا لقرائتكم الجبير أمام البرلمان الأوروبي: إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجبير أمام البرلمان الأوروبي: إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب
أكد أن ميليشيا الحوثي أطلقت 300 صاروخ على المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني، كما أطلقت 300 صاروخ و100 مسيرة على المملكة.
وأضاف الجبير، خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي، أن المملكة تواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه، متمنيًا أن تغير قطر سلوكها ودعمها للإرهاب.
وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المملكة قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن، وأن السعودية لم تبدأ الحرب في اليمن، بل إن الحوثي من قام بذلك.
وشدد الجبير على أن إيران هي الدولة الأكبر التي ترعى الإرهاب.
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