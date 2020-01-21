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المملكة تنافس في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

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2020-01-21

المملكة تنافس في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

اختيار المشاريع الفائزة في الفترة من 25 يناير حتى 7 فبراير

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنافس المملكة على جائزة عالمية في إطار المجتمع المعلوماتي العالمي، وذلك بعد وصولها إلى المراحل النهائية في مجال الحكومة الإلكترونية في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 في جنيف.

ونظرًا لكون المراحل النهائية من الجائزة تعتمد على التصويت من قبل الجماهير، فإنها وضعت رابطًا لموقعها للتصويت على الفوز بإحدى جوائز المسابقة، في موعد أقصاه يوم 24 يناير 2020م.

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وأوضحت إدارة المعلومات والخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام في هذا الشأن أن التصويت على هذه الجوائز يتم عن طريق موقع الجائزة هنا وذلك باتباع الطرق المرفقة في الجرافيك هنا

ويعد ترشيح الخدمات الإلكترونية بالمملكة شاهدًا على تقدم الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات العامة والخاصة منها.

يذكر أنه تم الإعلان عن قائمة المشاريع المرشحة يوم 21 ديسمبر 2019م، وأنه سيتم اختيار المشاريع الفائزة بعد تحليلها في الفترة من 25 يناير حتى 7 فبراير، بحيث يتم الاتصال على الفائزين يوم 7 فبراير، ومن ثم الإعلان عن الفائزين أثناء حفل توزيع الجوائز في منتدى القمة لعام 2020 المزمع إقامته في الفترة من 6- 9 إبريل من عام 2020م.

 

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