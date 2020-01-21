سي إس سانتوش: رالي داكار أظهر للعالم حقيقة المملكة

2020-01-21

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال متسابق الدراجات النارية الهندي، سي إس سانتوش، إن تجربة رالي داكار على الرمال الصحراوية في المملكة لم يختبر مثلها من قبل، مؤكدًا على أن السباق أظهر للعالم حقيقة المملكة التي تتمتع بجمال طبيعي لا يعرف عنه الكثيرون.

وفي حديث سي إس سانتوش إلى Hero MotoSports بعد أن أمضى بضعة أيام في المملكة، اعترف بأنه كان حذرًا في البداية، لكنه فوجئ كيف كانت الحياة أسهل كثيرًا مما اعتقد.

وتابع: كان الأفراد في المملكة متحمسين بشأن أجواء رالي داكار، هذه الفعالية جعلتني أختبر أكثر من التنافس والسباق، الأشخاص ودودون للغاية، أما عن أشعة الشمس والطقس فهو رائع، وأعتقد أن مثل هذا الوقت من العام مناسب جدًا للزيارة.

وأضاف سي إس سانتوش: كل من تابع رالي داكار رأى فقط نصف القصة، هناك المتابعون رأوا نصف القصة، فجانب آخر لم يشهده سوى المتنافسون، وهو التنظيم ووجود وسائل الإعلام ومنظمو الفعاليات والمزيد من المسافرين.

واختتم قائلًا: أتطلع لأن أكون هناك مرة أخرى، كزائر عادي للاستمتاع أكثر بالأجواء وزيارة الأماكن التاريخية.

يُذكر أن سي إس سانتوش بطل National Supercross و Motocross، وأمضى أكثر من عقد من الزمن في سباقات الدراجات النارية عبر التضاريس الصعبة والدول المتعددة.

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كما نقل الموقع مجموعة من الصور المذهلة من سباق رالي داكار:

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