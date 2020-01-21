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خادم الحرمين يؤدي الصلاة على بندر بن محمد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر أمس في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، الصلاة على الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

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كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد الأمير سلمان بن بندر بن محمد، والأمير سلطان بن بندر بن محمد.

وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين على الفقيد - رحمه الله - كل من الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء.

وعقب الصلاة تقبل خادم الحرمين الشريفين العزاء والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.