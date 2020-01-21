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تأهيل 40 شركة ومؤسسة في مكافحة «سوسة النخيل»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

شاركت أكثر من 40 شركة ومؤسسة وجمعية زراعية من مختلف مناطق المملكة، في ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة حول: «تأهيل الشركات والجمعيات لتقديم أعمال خدمات الأعمال الميدانية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء» اليوم في مقر وزارة.

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وأكد المدير العام للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مواجهة المشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، أبرزها الآفات الزراعية، ومنها حشرة سوسة النخيل الحمراء، مبينا أن الوزارة تسعى إلى زيادة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، لما له أهمية كبيرة في نهضة المملكة وتقدمها وازدهارها.

من جانبه استعرض مدير عام برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها المهندس موسى عسيري، الإدارة المتكاملة والخطة التنفيذية للسيطرة على سوسة النخيل الحمراء والتوجهات الفنية للمرحلة المقبلة، إضافة إلى برنامج الإدارة المتكاملة وتوجهات الوزارة في تنفيذ خطط متكاملة للسيطرة على الحشرة، كذلك أهمية دور المزارع والقطاع الخاص والجمعيات المختلفة في تحقيق المستهدفات.

وقال الخبير الفني في مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء الدكتور زكريا مسلم، إن هناك فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات الزراعية والجمعيات في المساهمة الفعالة، وأن تكون شريكة استراتيجية مع الوزارة لتنفيذ أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، داعيا الشركات والمؤسسات الراغبة للاستثمار في هذا المجال إلى حضور دورات التأهيل التي ستعقد خلال الأيام المقبلة في مناطق الرياض والقصيم والمدينة المنورة والشرقية والجوف.