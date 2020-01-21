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لجنة لحصر العقارات الواقعة في جدة التاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أعلنت وزارة الثقافة وأمانة محافظة جدة عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من جهات حكومية عدة، للعمل على حصر العقارات الواقعة في منطقة جدة التاريخية، وضرورة التقدم لبلدية جدة التاريخية بحي البلد وموافاتها بصور الصكوك أو المستندات التي تثبت ملكية العقار، وذلك خلال شهر.

وأهابت الوزارة والأمانة بأصحاب العقارات التعاون مع البلدية تفاديا لما يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تعطيل لأعمال اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 59610 وتاريخ 20 ذو القعد 1439، وما يتبع ذلك من مسؤولية نظامية.

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