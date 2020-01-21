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إعادة جدولة مواعيد الاختبارات التحصيلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إعادة جدولة مواعيد الاختبار التحصيلي للفترة الثانية لعام 1441هـ - 2020، وفتح التسجيل في الاختبار التحصيلي للطالبات والطلاب أمس، وذلك بعد الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف العبدلي أنه في حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب بالموقع الالكتروني، فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي بالمرحلة الدراسية الحالية «ثالث ثانوي»، مطالبا الطلاب والطالبات بالدخول على الملف في الموقع الالكتروني للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحديث المعلومات، ليظهر الاختبار.

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ولفت إلى أن من لديه تسجيل سابق مؤكد في الاختبار التحصيلي في الفترة الثانية فسيعدل الموعد آليا من قبل الهيئة إلى الموعد الجديد، وفي حال عدم رغبة المسجل سابقا في الموعد الجديد يمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة، مؤكدا أن الهيئة ستوفر لجميع الطلاب والطالبات مقاعد للاختبار التحصيلي للفترتين الأولى والثانية، في المدن والمناطق التي يسكنونها.

المواعيد الجديدة

5 - 7 يونيو:

الاختبار التحصيلي الثاني للطلاب

3 - 7 يونيو: