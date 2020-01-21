بدء استقبال طلبات حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
بدأت وزارة التعليم أمس استقبال طلبات التقديم على حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس للعام الدراسي 1441.
واشتملت الخطة الزمنية على فتح نظام نور لتحديث بيانات المدارس وشاغلي الوظائف التعليمية، وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي ابتداء من أمس حتى تاريخ 26/ 6 / 1441هـ، وطباعة استمارة النقل الخارجي والداخلي والتقارير التجميعية والتفصيلية خلال الفترة من 6 - 10 / 7/ 1441هـ.
وتهدف الوزارة من عمليات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، والمساعدة على تطوير آليات العمل في حركة النقل الداخلي والخارجي، في خطوة ترمي من خلالها الوزارة للحد من المشاكل التي قد تواجه الميدان فيما يتعلق باحتساب النمو، وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي المقبل بشكل دقيق يتناسب مع جميع الأوزان والخطط الدراسية المعمول بها.
يذكر أن هذه الإجراءات وما يتلوها من عمليات آلية لإدخال البيانات بشكل صحيح ستمنح المتقدمين والمتقدمات فرصا أكبر لمساعدتهم في تحديد رغباتهم على وجه الدقة، واتخاذ القرار المناسب، فضلا عن تهيئة الميدان منذ وقت مبكر لضمان بداية عام دراسي منتظم قبل إغلاق النظام.
الخطة الزمنية لحركة النقل:
- فتح نظام نور وإدخال الرغبات: من تاريخ 26-5-1441 حتى 26/ 6 / 1441طباعة استمارة النقل الخارجي والداخلي: خلال الفترة من 6 - 10 / 7/ 1441
- إعلان نتيجة النقل الخارجي : 9 / 8 / 1441
- فترة الاعتراض الكترونيا على النتيجة: من 9 - 18/ 8/ 1441
- اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي: خلال الفترة من 26 - 30/ 8/ 1441
- إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي : 19/10/1441
- فترة الاعتراض الكترونيا على النتيجة: من 10/23- 11/2 /1441
- اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي: 4/11/1441
- إخلاء الطرف والمباشرة للمنقولين خارجيا وداخليا : 26/12/ 1441
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