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رفض الوزارة الاعتراف بخلل سفير2 يحبط المبتعثين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

في حين وعد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال لقاء تلفزيوني أمس الأول، بأن الوزارة ستحصل على تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع من اللجنتين اللتين جرى إيفادهما إلى كل من الملحقيتين الثقافيتين في لندن وواشنطن، للوقوف على حقيقة وأسباب الصعوبات التي يواجهها المبتعثون في إنجاز طلباتهم من خلال نظام سفير2، عبر عدد من المبتعثين عن خيبة أملهم من استمرار رفض الوزارة الاعتراف بوجود خلل في النظام وأنه أطلق قبل تجربته والتحقق من فعاليته.

نقلة نوعية

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ خلال اللقاء أن سفير2 هو نقلة نوعية لأنه أتاح أتمتة 88 إجراء بالكامل، وقلل من الحاجة لتدخل العنصر البشري، مبينا أنه يهدف تبسيط الإجراءات وحوكمتها وتسهيلها، ووضع مؤشرات إنجاز لكل مشرف يجري قياس جودة أدائه لعمله من خلالها، مشيرا إلى أن النظام أنجز 245 ألف طلب منذ إطلاقه في أكتوبر 2019، ويعالج يوميا 4000 طلب، مضيفا أن مدة إنجاز أي طلب لا تتجاوز أسبوعين.

ولفت إلى أن النظام الذي سيقلص من أعداد المشرفين الدراسيين يلقى مقاومة كونه تغيير كبير مقارنة بنظام سفير1 الذي كان يصعب من خلاله الرقابة على الإجراءات وآلية تطبيقها واكتشاف التجاوزات، مؤكدا أنه يوجد تفاوت في أداء المشرفين فبعضهم ينجز آلاف الطلبات، وبعضهم يعطل الطلبات لديه، مما يضطر التقني للدخول من الرياض وسحب الطلبات المتكدسة وإنجازها، مشيرا إلى أن أحد المشرفين لم ينجز أي طلب خلال 3 أشهر.

صحيفة «مكة» تواصلت مع أعضاء في مجموعة «سعوديون في أمريكا» التي تعنى بتقديم خدمات ومساعدة المبتعثين، فعبروا عن خيبة أملهم باستمرار رفض الوزارة الاعتراف بوجود خلل في النظام، مضيفين أن إلقاء اللوم على المشرفين لن يحل الصعوبات التي واجهتهم في إنجاز طلباتهم من خلال سفير2.

أخطاء تقنية

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وقالوا إن كثيرا من الطلبات لا يتمكن المبتعث من رفعها ابتداء على النظام بسبب أخطاء تقنية فيه، وفي حال تمكن الطالب من رفع الطلب ففي كثير من الأحيان لا يصل الطلب للمشرف، رافضين ما ذكره الوزير عن مدة إنجاز الطلب في سفير2، مشيرين إلى أن كثيرا من الطلبات تبقى دون إنجاز لمدد تصل لـ 25 يوما، بل إن بعض المبتعثين ممن تخرجوا حديثا لم يتمكنوا من العودة للسعودية حتى الآن بسبب عدم تمكنهم من إغلاق ملف البعثة وإنهائها من خلال النظام - بحسب قولهم،وأكد المبتعثون أن النظام تحسن بما لا يتجاوز 50% مقارنة ببداية انطلاقته، في حين أن سفير1 كان فعالا بالنسبة للطلبة بنسبة 100%.

وفي الوقت نفسه أقر الأعضاء بأن بعض المبتعثين وهم قلة، استغلوا الضجة التي أثيرت حول سفير2، في الادعاء أنه تم طردهم من السكن بسبب إيقاف الصرف عليهم، نتيجة خلل النظام أو تم طردهم من الجامعة، فيما تبين لاحقا أن مشاكلهم بدأت قبل إطلاق سفير2، وسببها تعثرهم الدراسي.

وزير التعليم vs المبتعثون حول سفير2 :

إنجاز الطلبات

الوزير:نوعي وأنجز 245 ألف طلب منذ إطلاقه

المبتعثون:عطل إنجاز طلباتنا وتحسن منذ إطلاقه بنسبة 50% فقط

مدة الإنجاز

الوزير: أقصى مدة لإنجاز أي طلب أسبوعان

المبتعثون: إنجاز الطلبات قد يستغرق شهرا

المشرفون

الوزير: بعض المشرفين لا ينجزون الطلبات

المبتعثون: كثير من الطلبات لا تصل للمشرفين أصلا

سفير1