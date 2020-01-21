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ولي العهد يستعرض مع البرهان العلاقات بين البلدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



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