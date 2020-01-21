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تأهيل تجميلي لـ80 موقعا ببرنامج تخضير الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف بهدف تحسين جودة التربة وتسميدها نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع، برنامجا لتهيئة وتجميل جنبات الشوارع والجزر الوسطية والزوائد التنظيمية بالشوارع الرئيسة والعامة والميادين ومداخل ومخارج المدينة، ليشمل البرنامج نحو 80 موقعا بالطائف. وأوضحت وكالة المشاريع أن البرنامج شمل العناية بالمزروعات من الشجيرات والزهور والشتلات والحوليات، وذلك ضمن برنامج موسع للعناية بالرقعة الخضراء، وتوسيعها وتحسين المظهر الجمالي للمسطحات الخضراء.



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