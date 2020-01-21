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صافرة يابانية لمباراة الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

سمى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حكام مباراتي نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلند، وتقرر أن يدير مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الأوزبكي اليوم، طاقم ياباني بقيادة ريوجي ساتو ويعاونه كل من جون ميهارا مساعد أول وهيروشي ياماوتشي مساعد ثانٍ، مينورو توجو حكما رابعا.

ويدير المباراة الثانية بين أستراليا وكوريا الجنوبية، الدولي البحريني نواف شكرالله، ويعاونه الحكمين المساعدين محمد جعفر سلمان (البحرين)، عبدالله صالح الرويمي (البحرين) والحكم الرابع أدهم مخادمة (الأردن).