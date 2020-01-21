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صافرة يابانية لمباراة الأخضر

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صافرة يابانية لمباراة الأخضر
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

سمى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حكام مباراتي نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلند، وتقرر أن يدير مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الأوزبكي اليوم، طاقم ياباني بقيادة ريوجي ساتو ويعاونه كل من جون ميهارا مساعد أول وهيروشي ياماوتشي مساعد ثانٍ، مينورو توجو حكما رابعا.

ويدير المباراة الثانية بين أستراليا وكوريا الجنوبية، الدولي البحريني نواف شكرالله، ويعاونه الحكمين المساعدين محمد جعفر سلمان (البحرين)، عبدالله صالح الرويمي (البحرين) والحكم الرابع أدهم مخادمة (الأردن).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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