موجة باردة تضرب السعودية تصل ما دون الصفر في بعض المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

توقع خبراء الأرصاد في الهيئة العامة للأرصاد وجامعة الملك عبدالعزيز كتلة هوائية باردة من اليوم حتى الجمعة المقبلة تصل فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في المناطق الشمالية وعشر درجات في المناطق الغربية.

وأوضح الدكتور منصور المزروعي رئيس قسم الأرصاد ومدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز، أنه يتوقع - بمشيئة الله تعالى - أن تتأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة، خاصة على المناطق الشمالية من المملكة، ويمتد تأثيرها لتشمل مناطق المدينة المنورة، والقصيم، والرياض، ومن ثم يمتد تأثيرها على المنطقة الشرقية والجنوبية.

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وخلال تلك الموجة ستلامس درجات الحرارة أثناء الصباح الباكر الصفر المئوي أو ما دونه، في بعض المناطق، ويستمر بإذن الله تعالى تأثير هذه الموجة حتى منتصف الأسبوع المقبل، كما يتوقع خلال الأيام المقبلة هطول ثلوج على بعض الأجزاء الشمالية، ومن ثم تتأثر مناطق شرق المملكة ببعض الأمطار مع نشاط الرياح السطحية على بعض المناطق.

وأوضح المزروعي أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة على منطقة مكة المكرمة، ومنها محافظة جدة، سيكون أقصاها من الأربعاء حتى الجمعة، لتصل درجة الحرارة خلال فترة الصباح الباكر إلى ١٠ درجات مئوية أو أقل، خاصة بالمناطق المفتوحة والشمالية منها، بينما تكون أقل من ذلك بكثير في المرتفعات، وتشمل الطائف، والتي قد تصل درجات الحرارة حول الصفر المئوي، ثم تعاود درجات الحرارة الارتفاع لتصبح حول معدلاتها السنوية بداية من السبت.

كما قد تتأثر منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها وخاصة الداخلية منها والشمالية، وتشمل محافظة جدة، بنشاط للرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، بداية الأسبوع المقبل.