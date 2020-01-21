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فيفا يلزم قطر بحقوق العمال والممارسات التجارية الأخلاقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، بتنفيذ استراتيجية لمعالجة بعض الإخفاقات، وضمان النجاح في تنظيم البطولة، حيث جرى تحديد 6 التزامات من بينها حماية حقوق العمال والممارسات التجارية الأخلاقية، لتحقيق رؤية في جميع المجالات والمشاريع الوظيفية المندرجة في إطار الأعمال التحضيرية للبطولة وإقامتها، إضافة إلى أنشطة ما بعد الحدث.

وقالت الأمين العام للفيفا فاطمة سامورا «جميع الجوانب المهمة المتعلقة بالحدث تم تحديدها ومعالجتها على الوجه الأنسب في إطار هذه الاستراتيجية، من رعاية العمال وحقوق الإنسان إلى مكافحة التمييز وحماية البيئة على سبيل المثال، علما أن الوثيقة تتماشى أيضا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ونحن ملتزمون بالإسهام في تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستفادة من قوة كرة القدم وأكبر حدث رياضي في العالم».

الالتزامات المطلوب تنفيذها