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رصد أجرام نادرة في مجرة درب اللبانة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوس أنجلوس

عثر علماء الفلك في الولايات المتحدة الأمريكية على فئة جديدة من الأجرام السماوية غير المعتادة، في مركز مجرتنا، درب اللبانة.

وقال فريق الباحثين تحت إشراف أندريا جيز، من جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس، إن هذه الأجرام تبدو مثل الغاز ولكن تصرفها يشبه تصرف النجوم.

وبحسب بيان الجامعة فإن فريقها أعلن في العدد الحالي من مجلة «نيتشر» البريطانية عن اكتشاف أربعة أجرام سماوية لم تكن معروفة حتى الآن. وبذلك يرتفع عدد الأجرام من هذا النوع إلى ستة.