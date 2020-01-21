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بطانة حذاء ذكية تنبهك للمخاطر المحتملة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لاس فيجاس

طرحت أمريكا أمس الأول حذاء ذكيا يحمل بطانة تستخدم 32 مستشعرا تنبه ممارسي الركض للمخاطر المحتملة على أنفسهم، حتى يتجنبوا ما يضر أقدامهم وباقي أعضاء أجسامهم على المدى الطويل، إضافة إلى وضع قدمك وأيضا كيفية توزيعك لثقلك، وتتبع هذه البيانات أثناء ممارستك للركض.

وتعمل البطانة الذكية على توحيد هذه المعلومات مع مثيلتها عن طول خطوتك وزاوية الخطوة لتزويدك بتحليلات حول أي مخاطر ناجمة عن أسلوبك في الركض، بالإضافة إلى معلومات عن نشاطك التدريبي.

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وكما هو الحال مع معظم الأجهزة الذكية في هذه الأيام تأتي البطانة أيضا مع تطبيقها المتصل لعرض معلومات عن أسلوبك في الركض.

وبالإضافة إلى تزويدك بمعلومات عن أسلوبك في الركض، سيتيح لك التطبيق تتبع فترات التدريب الخاصة بك والمسافة التي قطعتها باستخدام جهاز تحديد المواقع «جي. بي. إس» الخاص به.

وبدأ طرح الجهاز مقابل 300 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و249 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة.