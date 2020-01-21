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السجن 15 عاما لإيطالي أدين بتهريب الآثار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر أمس بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا «أوتكر سكاكر»، بالسجن غيابيا 15 سنة بتهمة تهريب آثار مصرية. Advertisements ويحاكم في القضية شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الأسبق، وآخرون. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بأنها مصرية ضبطت بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارا بفتح تحقيقات موسعة. وتبين أن الآثار عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، إضافة إلى 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمي إلى الحضارة المصرية.



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