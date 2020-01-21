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فتح تحقيق حول استهداف السفارة الأمريكية ببغداد

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فتح تحقيق حول استهداف السفارة الأمريكية ببغداد
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بغداد

أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي أمس، بفتح تحقيق بشأن استهداف السفارة الأمريكية ببغداد بالصواريخ الليلة الماضية.

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وأدان عبد المهدي بأشد العبارات استهداف السفارة الأمريكية بثلاثة صواريخ أمس الأول، عادا ذلك جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ووجه عبد المهدي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة قيادة عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة إلى التحقيق الفوري بالحادث وملاحقة الجناة.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ليلة أمس دون إصابات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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