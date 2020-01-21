اخبار السعوديه

سقوط صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

سقوط صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بغداد

ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان أن ثلاثة صواريخ من نوع «كاتيوشا» سقطت في محيط المنطقة الخضراء قرب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن الصواريخ لم تسفر عن وقوع إصابات، وأنها انطلقت من مناطق جنوب بغداد، وتتكرر عمليات استهداف مبنى السفارة الأمريكية بصواريخ من نوع كاتيوشا وغالبا ما تسقط في أماكن بعيدة عن هدفها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا