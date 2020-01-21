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150.7 ألف شهادة تحمل ضريبة المسكن الأول.. 75% منها لمستفيدي الوزارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أصدرت وزارة الإسكان 150.7 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الالكترونية، وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية ديسمبر الماضي 2019، وفق تقرير برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، والذي صدر أخيرا متضمنا مستجدات مبادرة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار 114 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، تمثل 75.6% من إجمالي الشهادات الصادرة، و23 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.7 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

وتستهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، وذلك تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.

وبحسب الوزارة، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة

إلى تخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد التي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.

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وتتلخص إجراءات الحصول على شهادة الاستحقاق في عدد من الخطوات تتم جميعها آليا عن طريق بوابة ضريبة القيمة المضافة vat.housing.sa تبدأ بتسجيل المواطن بكل يسر وسهولة، عندها يتحقق النظام آليا من عدم وجود ملكيات سابقة باسم المواطن وبعدها يعمل المواطن إقرارا مفاده بعدم تملكه أي مسكن سابق، ومن ثم تظهر شهادة الاستحقاق جاهزة للطباعة، بعدها يبدأ المواطن بالبحث عن وحدة سكنية مناسبة لشرائها بعد التأكد من الرقم الضريبي للبائع.

ويقدم المواطن شهادة الاستحقاق للبائع للتحقق منها، وإنهاء المعاملة بينهما، وتتحمل الدولة مبلغ الضريبة بما لا يزيد على 850 ألف من قيمة المسكن، بحيث تدفع الوزارة مبلغ الضريبة مباشرة للبائع بعد التحقق من صحة الوثائق كافة عبر بوابة الضريبة الالكترونية، وفي المقابل، يأتي دور المطور العقاري (البائع) بتسجيل الدخول على نفس البوابة وتعبئة نموذج طلب السداد وإرفاق جميع المسوغات المطلوبة وإرسال الطلب الكترونيا إلى إدارة الضريبة في وزارة الإسكان، للتحقق من الوثائق وصحة الشهادة، وفي حال قبول الطلب يدفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المعتمد للبائع.

شهادة تحمل ضريبة المضافة عن المسكن الأول

إصدار 150,695 شهادة

توزعت إلى:

113,989 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان

13,721 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية

22,985 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق

إجراءات الحصول على شهادة الاستحقاق