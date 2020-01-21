شكرا لقرائتكم خبر

فريق ترمب: الرئيس ضحية عملية تلاعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترمب مذكرته القانونية المؤلفة من 110 صفحات للاعتراض على اتهامه.

ويقول الفريق القانوني للرئيس الأمريكي إن موكلهم هو ضحية «عملية تلاعب» بدافع سياسي، مؤكدين على أنه لم يرتكب أي مخالفة.

وتوضح المذكرة أن القضية غير مدعومة بأدلة قوية، وأن الاتهامين الموجهين ضد الرئيس لا يتضمنان أي جريمة أو مخالفة للقانون على الإطلاق.

Advertisements

وتقدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقرار يقترحون فيه عقد جلسات يومية مدتها 12 ساعة للمحاكمة، ووضع زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل الخطة، ودعا إلى منح كل جانب 24 ساعة لعرض قضيته خلال يومين.

وستبدأ المرافعات الواحدة ظهر اليوم بتوقيت أمريكا. وأعرب الديمقراطيون عن غضبهم تجاه الاقتراح، ووصفوه بأنه «مجرد خزي وطني».

ويواجه الرئيس ترمب اتهاما بإساءة استغلال السلطة من أجل الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن أنشطة نجل جو بايدن في أوكرانيا.