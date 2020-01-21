شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ أنقرة
أوقفت السلطات الأمنية التركية أربع نساء، إحداهن زوجة أمير سابق في تنظيم «داعش»، بعدما دخلن إلى الأراضي التركية قادمات من سوريا.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر أمنية تركية القول أمس إنه تم توقيف النساء الأربع في ولاية هطاي جنوب البلاد، وجرى نقلهن إلى مديرية الأمن، ومن ثم إحالتهن إلى القضاء التركي.
وأضافت المصادر أنه تبين أن إحداهن زوجة أمير سابق لداعش بمدينة الرقة السورية، قتل عام 2017.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الواردة تفيد بأن النساء الأربع انخرطن في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي بسوريا في 2014، وشاركن في أنشطة قتالية في محافظتي دير الزور والرقة السوريتين. ولم يوضح التقرير جنسيات الموقوفات.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 4 نساء بتهمة الانتماء لداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.