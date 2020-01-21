السعودية | الجبير للبرلمان الأوروبي: نحن دولة ذات سيادة لا نقبل أن تحاضروا علينا

شكرا لقرائتكم الجبير للبرلمان الأوروبي: نحن دولة ذات سيادة لا نقبل أن تحاضروا علينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي "نحن دولة ذات سيادة ولا نقبل أن تحاضروا علينا"، وتابع "معلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات".

وأضاف الجبير "توقفوا عن انتقاد قضائنا لسنا دولة من دول جمهوريات الموز".

وأشار إلى أن دور أوروبا مهم في المنطقة اقتصاديا وعسكريا.

وأضاف "نواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه"، لافتاً إلى أن السعودية تلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب.

الراعي الأكبر للإرهاب

إلى ذلك، أضاف أن إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم.

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وأوضح الجبير أن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات نظام طهران.

وأضاف الجبير "نتمنى على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب".

السعودية لم تبدأ الحرب

وفيما يخص الملف اليمني، قال الجبير إن السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية، مؤكدا أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك.

وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن ميليشيات الحوثي ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني.