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عدن - ياسمين التهامي - فجع الموت الأسرة السعودية الحاكمة في الأمير بندر بن محمد آل سعود.

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الموت يفجع الأسرة السعودية الحاكمة.. شاهد صور الملك سلمان من الجنازة

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وأدّى خادم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله.

ولدى وصول الملك سلمان ، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد الأمير سلمان بن بندر بن محمد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن بندر بن محمد.