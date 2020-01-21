الإفراج عن الشاعر سفر الدغيلبي.. والأخير يهدي قصيدة لولي العهد بعد العفو عنه

قدم الشاعر سفر الدغيلبي شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لعفوه عنه، معتذراً عما بدر منه من إساءة لأهالي قرية سبت العلايا، التابعة لمحافظة بلقرن في منطقة عسير .

وقال الشاعر الدغيلبي في تغريدة له في حساب ”إبداعات سفر الدغيلبي“ على موقع التواصل ”تويتر“: ”أتقدم لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بخالص الشكر والعرفان لعفوه عني، فهو خير العارفين للشعر وفن المحاورة، وهو الراعي والمجدد لتراث الجزيرة العربية” .

وأضاف: ” وإن كانت الأبيات قد فسرت خطأ بأنها أساءت لمن أكن لهم التقدير والاحترام، فأعتذر عن سوء الفهم. حفظ الله مولاي وسمو سيدي“.

وأتبع سفر الدغيلبي شكره بقصيدة أهداها للأمير محمد بن سلمان ، عرفانا منه بالجميل.