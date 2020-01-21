السفارة الأمريكية في السعودية تنشر فيديو نادرا للقاء الملك عبد العزيز وروزفلت قبل 75 عاما

نشرت السفارة الأمريكية في السعودية مقطع فيديو يتضمن لقاء بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، عند توقيع اتفاق كوينسي عام 1945. وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وتضمنت المقطع: “تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين روزفلت بالملك عبد العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 دعونا نرى كيف بدا اللقاء”.

وتضمن المقطع حديثا لعدد من المسؤولين الأمريكيين في السعودية والذين استعرضوا تاريخ العلاقات بين واشنطن والرياض وكيف تطورت العلاقات بين البلدين عبر التاريخ.

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