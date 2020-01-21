افتتاح المؤتمر العالمي لسلامة المرضى بالعناية الحرجة

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، المؤتمر العالمي الرابع لسلامة المرضى بالعناية الحرجة تحت شعار «تجسير الفجوة بين التحديات والتناقضات» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.

وشارك في المؤتمر أكثر من 1400 ممارس صحي و90 متحدثاً من داخل وخارج المملكة، وبحضور ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية وعدد من المسؤولين بالقطاع الصحي العام والخاص.

واستعرض نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية الدكتور عوض العُمري في كلمته مسيرة الشؤون الأكاديمية ونجاحها في تنظيم ما يقارب 4000 نشاط، حضرها أكثر من 16000 ممارس صحي، منحت خلالها أكثر من 8000 ساعة تعليمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وحاضر فيها 5200 متحدث محليا ودولياً، بالإضافة إلى إقرار 15 برنامجاً للزمالة في عدد من التخصصات العامة والدقيقة و5 دبلومات للتمريض والوظائف الصحية المساندة.

وأضاف أن المجموعة استطاعت تنظيم امتحان الزمالة الإيرلندية MRCPI في الطب الباطني لعدد 40 طبيباً، وكذلك أنشأت مركزاً للبحوث الطبية تولى إصدار العدد الأول والثاني من مجلة الدكتور سليمان الحبيب المحكمة، وقد أطلق مؤخراً جائزة مجلة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي لتكون محفزا للباحثين والمختصين بالبحث العلمي.

وفي ختام كلمته كشف العُمري عن تنظيم المجموعة لبرنامج الابتعاث الخارجي لمتدربي شهادة الزمالة والمتميزين لديها بالمجموعة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج في وقت لاحق.